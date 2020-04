Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : retrait des objectifs financiers Cercle Finance • 09/04/2020 à 15:00









(CercleFinance.com) - GE annonce le retrait de ses objectifs financiers en raison de l'incertitude liée à la pandémie, et indique s'attendre à un BPA ajusté du premier trimestre 'significativement inférieur' à son estimation précédente qui était de 10 cents. Toujours à titre préliminaire pour les trois premiers mois de 2020, le conglomérat estime avoir réalisé un free cash-flow industriel proche de son estimation précédente qui était de -2 milliards de dollars. 'Le BPA ajusté total du groupe s'est détérioré davantage que le free cash-flow industriel principalement en raison d'éléments sans décaissements et calendaires dans l'aéronautique, les énergies renouvelables et chez GE Capital', explique-t-il.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +3.08% GENERAL ELECTRIC NYSE +2.12%