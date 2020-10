Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE Renewable Energy : remporte un contrat au Bénin Cercle Finance • 08/10/2020 à 16:39









(CercleFinance.com) - La division Grid Solutions de GE Renewable Energy annonce avoir remporté un contrat de 47 millions de dollars pour des installations électriques au Bénin. Actuellement, seul un tiers de la population béninoise dispose d'un accès à l'électricité et les pannes sont fréquentes en raison de la demande croissance et du faible niveau d'investissement dans le réseau. Dans le cadre de ce contrat, GE fournira quatre postes électriques et sept de leurs extensions. GE travaillera également à la modernisation des stations de Maria-Gleta, Berecingou, Djougou, Bohicon, Natitingou et Parakou. GE fournira une solution clé en main et assurera la conception, les travaux de génie civil, le transport sur place et la mise en service. L'ensemble du projet devrait être achevé début 2022.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +4.65% GENERAL ELECTRIC NYSE +4.75%