Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: remporte un contrat sur le réseau électrique népalais information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 12:46









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy annonce que sa division Grid Solutions a remporté un contrat de plusieurs millions de dollars auprès de la Nepal Electricity Authority (NEA) pour automatiser 39 stations électriques de différentes puissances au Népal, contrat incluant la construction de six centres de contrôle principaux (MCC).



Les MCC seront surveillés via GE Digital Solutions. La portée du projet (financé par la Banque asiatique de développement) comprend également la modernisation des panneaux de relais et d'autres composants électriques dans les stations.



Une fois les sites équipés, GE connectera les stations au centre national de répartition de la charge (NLDC) du Népal pour permettre une surveillance en temps réel de la transmission d'électricité.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%