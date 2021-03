Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : remporte un contrat du parc éolien Sofia, en mer du Nord Cercle Finance • 29/03/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - Grid Solutionsde GE Renewable Energyet Sembcorp Marine ont remporté le contrat complet de fourniture d'un système de transmission de courant continu haute tension (HVDC) pour Sofia, l'un des plus grands projets de parcs éoliens offshore au monde, rapporte GE aujourd'hui. Le contrat comprend la conception, la fabrication, l'installation, la mise en service et la maintenance des plateformes de conversion ainsi que tous les équipements auxiliaires. Dans ce cadre, Grid Solutions dirigera le consortium pour l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation des deux stations de conversion HVDC du système (onshore et offshore) capables de transmettre 1 320 mégawatts (MW) de puissance à 320 kilovolts (kV). Une fois opérationnel, le parc éolien offshore de Sofia, situé en mer du Nord, sera en mesure de générer suffisamment d'énergie renouvelable pour répondre aux besoins en électricité de près de 1,2 million de foyers britanniques moyens. La construction du parc éolien devrait débuter cette année sur le site de sa station de conversion de Teesside tandis que la construction offshore devrait commencer en 2023. Teesside abritera par ailleurs la nouvelle usine de fabrication de pales de GE Renewable Energy.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -0.56% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.08%