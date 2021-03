Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : remporte un contrat au Népal Cercle Finance • 25/03/2021 à 11:24









(CercleFinance.com) - La division Grid Solutions de GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat de plusieurs millions de dollars pour la mise à niveau de trois poste électriques sous enveloppe métallique (SIG) situés à Khimti, Barhabise et Lapsiphedi, au Népal. Ces stations fourniront de l'énergie hydraulique sans interruption à des centaines de milliers de foyers qui ne sont pas reliés au réseau rational, en dehors de Katmandou, la capitale du Népal. Les trois postes passeront ainsi de 220 kiloVolt (kV) à 400 kiloVolt (kV), ce qui permettra au pays d'échanger l'excédent d'électricité avec les pays voisins. Le projet est dirigé par la Nepal Electricity Authority, avec un financement de la Banque asiatique de développement et du gouvernement népalais.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -2.00% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.03%