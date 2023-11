Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: remporte deux commandes d'équipement de centrale à gaz information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 16:32









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova a reçu deux commandes de la part d'EnBW portant sur la fourniture d'équipements de production d'électricité à cycle combiné alimentés au gaz naturel de classe H pour les centrales électriques de cogénération (CHP) d'Heilbronn et Altbach/Deizisau, en Allemagne.



Les commandes incluent l'équipement, la construction des installations ainsi que les solutions logicielles, la maintenance et les services pour dix ans.



Ces nouvelles centrales à gaz permettront de remplacer les centrales au charbon existantes. Elles délivreront un total de près de 1340 MW sur le réseau national et devraient rentrer en service d'ici la fin 2026.



GE ajoute que le passage d'une centrale au charbon à son équivalent au gaz peut à lui seul réduire les émissions de carbone de quelque 60 %.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -0.98% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.94%