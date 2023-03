Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: remporte 6 MdsE de contrats sur 5 ans aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 10:11









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy annonce que sa division Grid Solutions a remporté trois contrats de courant continu haute tension (HVDC) pour un total d'environ 6 milliards d'euros dans le cadre d'un consortium spécialement formé avec Sembcorp Marine pour le programme TenneT de 2GW aux Pays-Bas.



Les contrats ont été attribués dans le cadre d'un accord-cadre de coopération de cinq ans avec possibilité de prolongation de trois ans.



Par ailleurs, TenneT ainsi qu'un consortium formé par GE et McDermott ont conclu un accord sur la base duquel TenneT prévoit d'attribuer deux autres contrats HVDC en Allemagne pour un total d'environ 4 milliards d'euros à ce consortium en avril 2023.



Les cinq contrats pour les consortiums GE font partie des 11 contrats de deux gigawatts (GW) attribués aux fournisseurs HVDC par l'opérateur de systèmes de transmission néerlandais-allemand (TSO) dans le cadre de son objectif de connecter 40 GW de parcs éoliens offshore aux réseaux à haute tension aux Pays-Bas et en Allemagne.





