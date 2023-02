GE: remettra à neuf une centrale hydroélectrique au Pakistan information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 14:30

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par la Water and Power Development Authority (WAPDA) pour la remise à neuf de deux unités hydroélectriques (9 et 10) de la centrale hydroélectrique de Mangla au Pakistan.



L'étendue des travaux comprend la conception, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service des deux composants de la turbine hydraulique et du générateur.



Auparavant, GE avait déjà été sélectionné pour la remise à neuf en cours de six autres unités (1 à 6) sur le même site. Les unités de 100 MW seront remplacées par des unités de 135 MW.



Mangla, qui compte 10 turbines hydroélectriques et est l'une des plus grandes centrales électriques du pays, est une centrale hydroélectrique vieille de 50 ans qui produit 1 GW d'énergie renouvelable pour le Pakistan. Les travaux de rénovation permettront de prolonger la durée de vie, l'efficacité et la capacité de la centrale hydroélectrique de 280 MW.



'En remplaçant les unités d'un barrage existant, nous pouvons prolonger la durée de vie d'un projet de 50 ans supplémentaires', précise Pascal Radue, président et directeur général de Hydro Solutions, GE.