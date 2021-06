Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : regroupement d'actions en vue Cercle Finance • 18/06/2021 à 16:35









(CercleFinance.com) - GE a annoncé vendredi que son projet de regroupement d'actions serait effectif à compter du début du mois d'août. Dans un communiqué paru ce matin, le groupe industriel américain précise que l'opération de regroupement débutera le vendredi 30 juillet au soir pour s'achever le lundi 2 août, premier jour de cotation des actions regroupées. En pratique, chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement par son intermédiaire financier une action regroupée contre huit actions détenues. Carolina Dybeck Happe, la directrice financière du groupe, explique que l'opération va permettre de réduire le nombre d'actions en circulation de 8,8 à 1,1 milliard, un niveau en adéquation avec des entreprises comparables. 'Elle marque aussi une nouvelle étape dans le processus de transformation de GE en un groupe industriel de haute technologie recentré, simplifié et renforcé', poursuit-elle. Cette décision intervient alors que GE a scindé la grande majorité des activités de sa filiale de crédit GE Capital au cours des dernières années.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -0.59% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.46%