GE: reçoit une commande de la société yéménite PetroMasila

(CercleFinance.com) - GE annonce avoir enregistré une commande de la société d'État yéménite Masila Petroleum Exploration and Production Company (PetroMasila), qui exploite l'exploration et la production de pétrole au Yémen. La commande comprend une turbine à gaz aéro-dérivée GE TM2500 montée sur remorque.



L'unité TM2500 sera installée au bloc 14 dans la région de l'Hadramaout et sera capable de fournir jusqu'à 34 mégawatts (MW) dans les conditions du site, indique GE.



La TM2500, une 'centrale électrique sur roues', sera alimentée en utilisant du gaz associé précédemment torché pour soutenir les processus d'exploration et d'extraction pétrolière de PetroMasila, créant de l'électricité à partir de l'excès de gaz.



Une fois interconnectée au réseau local, plus de la moitié de l'électricité produite à partir de l'unité du bloc 14 sera livrée au réseau, fournissant l'électricité nécessaire pour alimenter les foyers au Yémen qui souffrent actuellement de pannes. L'unité TM2500 devrait être opérationnelle en 2023.





