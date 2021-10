Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : reçoit un financement de 3,7 M$ de l'ARPA-E information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 14:39









(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui avoir reçu un financement total de 3,7 millions de dollars US de la part de l'Agence pour les projets de recherche avancée du département de l'Énergie des États-Unis (ARPA-E) pour deux projets connexes visant à accélérer la décarbonation du réseau électrique du pays. La première attribution d'un montant de 2,3 millions de dollars à l'activité Grid Solutions de GE Renewable Energy concerne le développement d'un disjoncteur de 245 kilovolts (kV) utilisant la technologie d'isolation au gaz g3 plutôt que le très polluant hexafluorure de soufre (SF6) La seconde attribution de 1,4 million de dollars fait partie d'un projet de 2,7 millions de dollars dirigé par l'Université du Connecticut qui se concentrera sur la gestion du cycle de vie des produits au gaz g3.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%