GE : reçoit un financement de 20,3 M$ pour l'éolien de demain

(CercleFinance.com) - GE annonce qu'une de ses équipes d'ingénieurs du laboratoire de recherche de Niskayuna (État de New York) a reçu un financement de 20,3 millions de dollars en provenance du département de l'énergie des Etats-Unis afin d'accélérer la conception et les tests d'un nouveau générateur éolien supraconducteur. L'équipe de GE Research travaille à la conception d'un générateur plus léger, plus puissant et moins volumineux. 'Nous avons réussi à maintes reprises avec des systèmes d'IRM. Nous pensons que nous pouvons également le faire avec l'énergie éolienne', explique David Torrey, ingénieur principal et chef du projet. Actuellement, les générateurs utilisent généralement une tonne d'aimants permanents pour chaque mégawatt de puissance, précise GE.

