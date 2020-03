Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : réaffirme ses prévisions malgré le coronavirus Cercle Finance • 04/03/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - GE prévoit d'atteindre ses objectifs pour 2020, malgré l'impact négatif du coronavirus, a déclaré le conglomérat américain. La société a maintenu son objectif de bénéfice ajusté par action (BPA) de 0,50-0,60 dollar cette année lors d'une réunion des investisseurs ce matin. Les revenus du segment industriel de GE devraient enregistrer une croissance organique faible à un chiffre, a-t-il déclaré, tandis que la marge bénéficiaire organique ajustée de l'unité devrait augmenter de 0 à 75 points de base. Les perspectives 2020 de GE supposent que le 737 MAX sera remis en service à la mi-2020 a rajouté le groupe. GE a déclaré qu'il surveillait de près l'épidémie de Covid-19 et prévoit jusqu'à présent un impact négatif sur les flux de trésorerie disponibles de son segment industriel d'environ 300 millions à 500 millions de dollars au premier trimestre.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +2.25% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.08%