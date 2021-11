Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : rapprochement finalisé entre GECAS et AerCap information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - GE a annoncé hier soir la finalisation du rapprochement entre GECAS (GE Capital Aviation Services) et AerCap, spécialiste de l'affrêtement d'avions, soit 'une étape importante dans nos efforts pour consolider notre situation financière et nous concentrer sur notre coeur industriel', a indiqué GE. GE recevra une participation de 46% de AerCap, évaluée à environ 6,6 milliards de dollars au 29 octobre. 'Nous utiliserons le produit de cette transaction pour réduire davantage la dette, avec une réduction total qui devrait atteindre 75 milliards depuis la fin 2018', indique GE.

