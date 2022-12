Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GE: protocole d'accord avec NTPC en Inde information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 12:50

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que NTPC, soit la plus grande entreprise indienne de production d'électricité a signé un protocole d'accord avec GE Power India Limited, une société cotée en bourse de GE Steam Power en Inde dans le but de réduire l'empreinte carbone des centrales électriques au charbon existantes de NTPC.



Cet accord vise à s'associer à la recherche, au développement et à l'ingénierie de technologies qui permettront à NTPC de réduire la quantité de charbon brûlé dans ses unités et de le remplacer progressivement par la co-combustion de combustibles alternatifs dans les chaudières .



L'objectif principal de la collaboration est de soutenir NTPC dans la co-combustion de granulés de biomasse au-delà de 20% et jusqu'à 100%, et de développer la co-combustion de méthanol.