Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: protocole d'accord avec IHI Corporation au Japon information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - GE Gas Power a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec IHI Corporation (IHI), l'un des principaux fabricants de l'industrie lourde basé au Japon, afin de développer conjointement des technologies de combustion d'ammoniac pour les turbines à gaz à usage intensif afin de produire de l'électricité avec émissions de CO₂ réduites ou quasi nulles.



Cette collaboration s'aligne sur l'engagement des entreprises à soutenir la transition mondiale vers un avenir à faibles émissions de carbone dans le secteur de la production d'électricité.



Le protocole d'accord marque une étape importante après l'annonce en juin 2021 du premier protocole d'accord entre GE et IHI pour réaliser une évaluation économique de l'utilisation de l'ammoniac comme carburant sans carbone pour les turbines à gaz existantes et nouvelles.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%