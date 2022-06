GE: projets sur l'énergie solaire et le stockage aux USA information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 15:01

(CercleFinance.com) - GE annonce que sa branche Research travaille avec le Département de l'Energie des États-Unis et ses partenaires sur deux projets photovoltaïques solaires et de stockage qui permettront aux consommateurs 'd'utiliser pleinement leurs actifs photovoltaïques, de réduire leurs frais de demande et d'assurer la continuité du service pendant les perturbations et pannes du réseau'



Dans le cadre du premier projet, GE Research et GE Renewable Energy s'associent à SNL pour concevoir, construire et tester une unité C&I BESS (soit une unité commerciale et industrielle pour le stockage de l'énergie sur batterie) de 400 kWh, d'une durée de 2 heures.



Le second projet implique l'Université de Pittsburgh. L'idée est de développe des analyses afin de fournir aux services publics des données de réseau fiables pour estimer la production solaire photovoltaïque.



' Avoir une plus grande visibilité sur ces données permettra des prévisions de réseau précises et améliorera la stabilité et la résilience du réseau', assure GE.