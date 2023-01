Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: projets de développement de l'éolien offshore à New York information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 15:21









(CercleFinance.com) - GE a annoncé hier avoir soumis le plan de construction de deux nouvelles usines à New York, sites qui pourraient être construits si GE remportait un nombre suffisant de commandes d'éolien offshore dans cet Etat.



GE a proposé de construire les usines avec Carver Companies sur le port de Coeymans. Ces usines de pointe seraient conçues pour faire de New York un centre névralgique de l'énergie propre.



LM Wind Power, filiale de GE, serait ainsi prête à construire une installation de pales d'éoliennes offshore, créant environ 650emplois directs.



Par ailleurs, GE Vernova, le portefeuille d'activités énergétiques de GE, a proposé de développer une usine de construction des nacelles, la partie qui abrite les composants de production d'une éolienne. Cette seconde installation créerait environ 220 emplois directs.



Les deux installations produiraient ainsi des composants pour la prochaine génération d'éoliennes offshore Haliade-X de GE.



'Notre approche contribuera également à l'avancement des pratiques de développement durable dans l'État et au-delà' assure GE.







