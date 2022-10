GE: projets de captage du carbone avec le coréen DL E&C information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 15:10

(CercleFinance.com) - GE Gas Power a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec la principale société coréenne d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), DL E&C et sa filiale, CARBONCO, une société spécialisée dans la décarbonation, afin d'explorer conjointement une feuille de route visant à intégrer la technologie de capture du carbone dans des centrales à gaz naturel en Asie et en Océanie, alimentées par la technologie électrique de GE.



Cette collaboration s'aligne sur l'engagement de GE à soutenir la transition de la région vers un avenir à faibles émissions de carbone dans le secteur de la production d'électricité, rapidement et à grande échelle.



Les trois parties identifieront et développeront des opportunités de projet potentielles pour une centrale électrique à cycle combiné existante ou nouvelle, et mèneront des études de faisabilité et de conception technique initiale (FEED) pour explorer les emplacements possibles où mettre en oeuvre cette technologie dans une usine à cycle combiné.



Les partenaires comptent aussi explorer conjointement la commercialisation des technologies CCUS intégrées aux centrales électriques à cycle combiné pour les clients intéressés.