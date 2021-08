Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : projet novateur de capture du CO2 de l'atmosphère information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - GE Research annonce s'être associé à l'Université de Berkeley (Californie) et à l'Université de South Alabama afin de travailler sur un système 'potentiellement révolutionnaire' de capture du dioxyde de carbone directement dans l'air. L'équipe de recherche à d'ailleurs obtenu un financement de 2 M$ sur deux ans de la part du Département américain de l'Energie. Les partenaires développent une approche unique consistant à associer une technologie d'échangeur de chaleur imprimé en 3D avec des matériaux absorbants innovants pour créer un système d'extraction du CO2 de l'atmosphère qui pourrait, à terme, être développé à grande échelle.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00% GENERAL ELECTRIC AMEX 0.00%