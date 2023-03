GE: projet de déploiement de petit réacteur modulaire (SMR) information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 14:33

(CercleFinance.com) - GE a annoncé hier soir que GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), Tennessee Valley Authority (TVA), Ontario Power Generation (OPG) et Synthos Green Energy (SGE) allaient s'associer afin de faire progresser le déploiement mondial du petit réacteur modulaire (SMR) GEH BWRX-300.



Dans le cadre d'un accord de collaboration technique, TVA, OPG et SGE investiront dans le développement de la conception standard du BWRX-300 et dans la conception détaillée des composants clés, y compris la cuve sous pression et les composants internes du réacteur.



GEH s'est engagé à développer la conception standard et prévoit un investissement total d'environ 400 millions de dollars associé au développement.



L'objectif à long terme est que la conception du BWRX-300 soit autorisée et déployée au Canada, aux États-Unis, en Pologne et au-delà, indique GE.