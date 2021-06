Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : projet d'économie circulaire avec LafargeHolcim Cercle Finance • 10/06/2021 à 13:22









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy et LafargeHolcim annoncent la conclusion d'un protocole d'accord pour étudier des solutions d'économie circulaire visant à utiliser les matériaux issus de turbines éoliennes mises hors service. Se fondant sur plus de dix ans d'expérience de LafargeHolcim dans la récupération d'énergie à partir de pales d'éoliennes, les groupes explorent de nouvelles voies de recyclage des pales, à compris comme matériau de construction pour de nouveaux parcs éoliens.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +0.45% GENERAL ELECTRIC NYSE 0.00%