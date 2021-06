Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : programme de développement avec Safran Cercle Finance • 14/06/2021 à 16:10









(CercleFinance.com) - GE Aviation et Safran annoncent l'extension de leur partenariat à 50/50 dans CFM International jusqu'en 2050, ainsi que le lancement d'un programme de développement technologique baptisé CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines). Ce programme a pour objectif 'd'amener à maturité toute une gamme de technologies innovantes et disruptives pour les moteurs de demain, dont la mise en service pourrait se faire vers le milieu de la prochaine décennie'. Il vise la diminution de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de plus de 20% par rapport aux meilleurs moteurs actuels, ainsi que leur compatibilité à 100% avec les énergies alternatives comme les carburants aéronautiques durables et l'hydrogène.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -0.22% GENERAL ELECTRIC NYSE -0.62%