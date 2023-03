GE: prévoit d'investir 450 M$ dans ses installations aux USA information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 16:55

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui son intention d'investir cette année plus de 450 millions de dollars dans diverses installations américaines dédiées à la fabrication.



Dans ce cadre, GE Aerospace prévoit d'investir plus de 335 millions de dollars dans ses installations américaines cette année.



' Les investissements contribueront à faire progresser la prochaine génération de fabrication aérospatiale, assurant un avenir solide à nos employés, à notre entreprise, à l'industrie et à nos clients commerciaux et militaires ', a déclaré H. Lawrence Culp, Jr., président-directeur général de GE et DG de GE Aerospace.



L'investissement de GE Aerospace dans la fabrication aux États-Unis aura également un impact positif sur la productivité et la qualité de ses sites, assure GE.



À Lynn (Massachusetts), GE investira 31 millions de dollars dans la mise à niveau des cellules de test, la refonte de l'outillage et d'autres améliorations des bâtiments pour soutenir la production et le développement des moteurs.



GE Aerospace et Aero Engine Operation (AEO) de la coentreprise GE-Baker Hughes investiront plus de 17 millions de dollars à Evendale (Ohio).

GE investira 16 millions de dollars dans la modernisation des installations pour soutenir l'augmentation de la fabrication additive à Auburn, en Alabama,



GE Aerospace investira environ 7 millions de dollars pour augmenter le support d'outillage pour la croissance des moteurs LEAP et Passport et la maintenance, la réparation et la révision pour LEAP, à Lafayette (Indiana).



GE investira plus de 4 millions de dollars pour améliorer la productivité, la qualité et la maintenance de plusieurs gammes de moteurs critiques pour l'armée américainen à Madisonville (Kentucky).