Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : présente une série d'innovation en soins de santé information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 12:28









(CercleFinance.com) - GE annonce que sa division Healthcare a dévoilé près de 60 solutions innovantes à l'occasion de la réunion annuelle 2021 de la Radiological Society of North America (RSNA). Ces solutions couvrent un large spectre des soins de santé, notamment le dépistage, le diagnostic, la planification thérapeutique, l'orientation ou encore la surveillance des patients. 'Au milieu d'une pandémie mondiale et malgré la pression croissante sur l'industrie, la société a accéléré les innovations s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA) et des solutions numériques pour aider à transformer la prestation des soins de santé', souligne GE.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +3.42% GENERAL ELECTRIC NYSE -4.55%