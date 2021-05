Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : présente ses robots dédiés à l'inspection sous-marine Cercle Finance • 25/05/2021 à 11:38









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle solution pour effectuer l'inspection sous-marine des turbines hydroélectriques. Basée sur des véhicules télécommandés (ROV) équipés de capteurs et de caméras, la solution permet d'inspecter les zones difficiles à atteindre de tout type de turbines hydroélectriques sans avoir à assécher l'équipement. 'Cette nouvelle méthodologie d'évaluation de l'état permet des inspections à la demande et de haute qualité avec des résultats comparables à l'inspection visuelle à sec sans que l'équipe des services ne pénètre dans l'espace confiné d'une turbine', affirme GE.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -0.42% GENERAL ELECTRIC NYSE -0.45%