GE : plan de suppressions de postes chez GE Aviation

(CercleFinance.com) - GE annonce que sa division GE Aviation prévoit de réduire d'environ 10% ses effectifs aux Etats-Unis, et qu'un manque de travail affectera environ 50% de ses employés d'entretien, réparation et révision aux Etats-Unis durant 90 jours. 'Ces actions s'ajouteront à celles déjà prises par la division, dont un gel des embauches, l'annulation des hausses de salaires au mérite, une baisse drastique des dépenses non essentielles et une réduction significative de la main-d'oeuvre occasionnelle', précise-t-il. Par ailleurs, à partir du 1er avril, le président de GE Aviation, David Joyce, va renoncer à la moitié de son salaire. Ensemble, ces différentes mesures devraient préserver 500 millions à un milliard de dollars en 2020.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -3.98% GENERAL ELECTRIC NYSE -0.77%