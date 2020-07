Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : perte essuyée au 2e trimestre Cercle Finance • 29/07/2020 à 13:13









(CercleFinance.com) - GE (General Electric) affiche au titre du deuxième trimestre 2020 une perte ajustée de 15 cents par action, à comparer à un BPA presque symétrique de 16 cents un an auparavant, la marge de profit industriel étant passée de +8,5% à -3,2% d'une année sur l'autre. Ses revenus organiques des segments industriels ont diminué de 20% à 16,3 milliards de dollars. Au total, les revenus du conglomérat se sont tassés de 24% à 17,7 milliards, pour des commandes en baisse de 38% à 13,8 milliards (-35% en organique). 'Notre performance de résultats a été affectée par l'impact en cours de la Covid-19 sur nos activités, mais le free cash-flow industriel s'est révélé meilleur que nos attentes', note le PDG Lawrence Culp, qui attend un retour à un FCF industriel positif en 2021.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +2.92% GENERAL ELECTRIC NYSE +2.91%