Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : participe à l'un des plus grands projets éoliens en Inde Cercle Finance • 15/10/2020 à 16:12









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy annonce aujourd'hui avoir été sélectionné SB Energy (SoftBank Group) pour fournir, installer et mettre en service 121 éoliennes terrestres (soit 327 MW) au sein du parc éolien de Pritam Nagar, dans le Madhya Pradesh, en Inde. Le projet devrait générer assez d'énergie verte pour couvrir les besoins de 250 000 foyers indiens. Il a été remporté par SB Energy lors de la vente aux enchères de la tranche VI des projets éoliens par la Solar Energy Corporation of India. Le modèle 2.7-132 de l'éolienne de GE a notamment été choisi pour ses performances dans des conditions de vent faible, comme c'est souvent le cas en Inde. 'Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par SB Energy pour exécuter ce projet phare pour le pays. C'est l'un des plus grands projets éoliens jamais attribués en Inde et contribuera de manière significative aux aspirations renouvelables du pays ', indique Gilan Sabatier, responsable régional de l'activité éolienne terrestre de GE Renewable Energy en Asie du Sud et dans l'ASEAN.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -1.74% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.47%