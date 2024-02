Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: partenariat de cybersécurité avec Dragos information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - L'activité Grid Solutions de GE Vernova et Dragos ont annoncé hier soir un partenariat technologique pour offrir des solutions de cybersécurité holistiques en combinant leur expertise respective en matière d'automatisation du réseau et de cybersécurité des technologies opérationnelles (OT).



Grâce à ce partenariat, l'activité Grid Solutions de GE Vernova fournira à ses clients mondiaux d'automatisation de réseau les solutions de cybersécurité de Dragos telles que la plateforme Dragos, les services de renseignements sur les menaces Dragos Worldview et les services de réponse aux incidents, visant à fournir une approche holistique de la protection de leur infrastructure critique.



Cette initiative vise à renforcer les mécanismes de défense du réseau électrique en fournissant des solutions complètes de cybersécurité

développées à partir de la vaste expérience des deux sociétés dans le domaine.







