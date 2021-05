GE : partenariat avec Toshiba autour de l'éolien offshore

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy et Toshiba Energy Systems and Solutions Corporation ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat stratégique afin de développer la fabrication de l'éolienne offshore Haliade-X au Japon et soutenir sa commercialisation dans le pays.

Partenaires de longue date, GE Renewable Energy et Toshiba sont bien positionnés pour contribuer et profiter du succès de l'éolien offshore au Japon, Toshiba apportant ses capacités de fabrication locales et GE disposant de l'éolienne offshore la plus puissante en service.

Les conditions financières et les détails spécifiques de l'accord n'ont pas été divulgués.

Les deux sociétés ont toutefois déclaré que dans le cadre de cet accord, elles tireraient parti de leur technologie collective, de leurs installations, de leur main d'oeuvre et de leurs compétences.