GE: partenariat avec le britannique UK Power Networks information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 12:54

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé hier soir un partenariat avec UK Power Networks dans le cadre de Constellation, du nom du premier projet de station électrique intelligente au monde, conçu pour optimiser l'utilisation du réseau de distribution et l'essor de la production d'énergie renouvelable à travers le Royaume-Uni.



Grâce à de puissants ordinateurs, Constellation tirera parti des avancées en matière d'ingénierie logicielle, d'apprentissage automatique et d'optimisation des systèmes pour rendre les stations électriques interopérables et sécurisées.



Le projet vise à libérer 1,4 GW de capacité et à économiser aux consommateurs plus de 750 millions de livres sterling d'ici 2050. Il devrait également permettre d'économiser plus de 17,8 millions de tonnes d'émissions nocives de gaz à effet de serre d'ici 2050, précise GE.