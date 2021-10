Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : partenariat avec FlightSafety autour des données de vol information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 14:24









(CercleFinance.com) - GE annonce un partenariat autour des données de vol entre sa filiale GE Digital, spécialiste des logiciels industriels (notamment pour l'aviation d'affaires) et FlightSafety International, société de formation professionnelle en aviation. GE Digital fournira à FlightSafety des informations C-FOQA (Corporate Flight Operations Quality Assurance) basées sur les données de vol, soit des informations internes visant à assurer la qualité des opérations de vol. 'En appliquant notre expertise en données de vol et notre logiciel d'efficacité de l'espace aérien à la formation FlightSafety, les professionnels de l'aviation seront en mesure d'identifier le moyen le plus sûr d'entrer et de sortir de n'importe quelle situation', assure Andrew Coleman, directeur général de l'activité Logiciels d'aviation de GE Digital.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%