GE : partenariat avec Amazon Web Services

(CercleFinance.com) - GE Healthcare annonce ce lundi une collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) afin de fournir des solutions d'imagerie basées sur l'IA et le cloud, des données intégrées et des informations cliniques et opérationnelles aux hôpitaux et aux prestataires de soins de santé.

GE Healthcare prévoit ainsi d'offrir ses applications d'imagerie et sa plate-forme Edison Health Services sur AWS, contribuant ainsi au développement d'un modèle de soins de santé plus décentralisé.

Alors que les hôpitaux produisent chaque année quelque 50 pétaoctets (soit plus de 50 millions de Go) de données, GE précise que 97% de ces données ne sont pas exploitées.

'Les radiologues et autres cliniciens ont besoin d'un accès facile à des données intégrées, agrégées et visualisées de manière transparente, ce qui contribuera à transformer les soins de santé pour qu'ils soient plus efficaces et personnalisés', explique en substance la société.

' Une écrasante majorité de médecins affirment que l'accès aux bonnes données au bon moment les aidera à améliorer les soins', ajoute GE.