GE: obtient une approbation réglementaire pour l'uranium 235

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Combustible nucléaire de GE Vernova, Global Nuclear Fuel (GNF), a reçu l'approbation de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC) pour fabriquer, expédier et analyser les performances de combustible nucléaire enrichi en uranium 235 jusqu'à 8%.



Forte de cette approbation, l'usine de fabrication de GE Vernova de Wilmington (Caroline du Nord,) devient la première installation commerciale aux États-Unis à détenir une licence pour fabriquer des enrichissements de combustible jusqu'à 8 % en poids.



Le CNRC a délivré un certificat de conformité autorisant GNF à expédier des grappes de combustible nucléaire jusqu'à 8% en poids en utilisant le conteneur d'expédition RAJ-II de l'entreprise.



La NRC a également approuvé des rapports thématiques d'autorisation pour des méthodes nucléaires avancées qui permettent à GNF d'analyser du combustible présentant un enrichissement supérieur à 5% en poids.







