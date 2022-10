Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: obtient un financement de 5,9 M$ de la part d'ARPA-E information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 15:31









(CercleFinance.com) - GE annonce avoir obtenu un financement de phase II de 5,9 millions de dollars pour son projet eFLITES, par le biais du programme ASCEND d'ARPA-E



Pour rappel, ARPA-E - ou Advanced Research Projects Agency-Energy - est un structure du gouvernement des États-Unis visant à soutenir la recherche avancée dans le domaine des énergies propres, sûres et renouvelables



Grâce à cette aide, GE pourra concevoir et mettre en point un groupe propulseur de 350 kW, ce qui constituera une étape clé pour son projet eFLITES, qui vise plus largement à développer à grande échelle un réacteur de 2MW pour l'aviation commerciale.



Le projet eFLITES est l'un des trois projets avec l'ARPA-E visant à faire progresser les technologies fondamentales essentielles pour permettre le vol électrique commercial.







