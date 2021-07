Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : obtient un financement de 2,5 ME de l'UE pour le gaz g3 information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 15:28









(CercleFinance.com) - GE annonce que la division Grid Solutions de GE Renewable Energy a reçu 2,5 ME dans le cadre du programme d'action climatique LIFE de la Commission européenne. A travers ce financement, l'UE reconnaît ainsi le potentiel du gaz isolant g3 de GE Renewable Energy comme une alternative à l'hexafluorure de soufre (SF6), un gaz très polluant qui est traditionnellement utilisé comme isolant dans des sous-stations électriques. Le g3 offre en effet un potentiel de réchauffement climatique environ 99 % inférieur à celui du SF6. GE ajoute qu'il s'agit de son deuxième projet à gaz g3 a être cofinancé par l'UE en l'espace de deux ans. 'Le nouveau disjoncteur à gaz g3 245 kV sera évolutif à d'autres niveaux de haute tension et aidera les services publics à se préparer à des réglementations plus strictes sur les gaz fluorés', assure GE.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -0.50% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.61%