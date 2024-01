Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: obtient un contrat de 12 turbines à gaz en Australie information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 16:27









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova a obtenu une commande de la part de la société énergétique australienne CS Energy portant sur une douzaine de turbines à gaz aéro-dérivées LM2500XPRESS destinées à équiper une nouvelle centrale électrique dans la région des Western Downs, à l'ouest de Brisbane (Australie).



Cette nouvelle centrale électrique de Brigalow Peaking devrait fournir jusqu'à 400 mégawatts (MW) d'approvisionnement énergétique ce qui devrait permettre de garantir et améliorer la stabilité du réseau.



Le centrale devrait être opérationnelle à partir de 2026 et permettre de fournir l'équivalent en électricité consommé en moyenne par plus de 150 000 foyers du Queensland pendant les périodes de pointe.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +0.44% GENERAL ELECTRIC NYSE -0.30%