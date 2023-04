Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: obtient un contrat auprès de l'UCED Group information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 11:06









(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un contrat avec UCED Group (UCED), la division énergétique du groupe d'investissement tchèque CREDITAS Group qui se concentre principalement sur les investissements à long terme dans les industries conservatrices.



GE fournira une turbine à gaz aérodérivée LM6000 PC Sprint pour agrandir la centrale électrique de réserve UCED Prostějov afin de stabiliser le réseau et de soutenir la croissance des énergies renouvelables en République tchèque.



L'équipement de GE devrait être livré sur le site début 2024 et, une fois en service, l'unité ajoutera environ 50 mégawatts (MW) au système national de transport d'électricité.



Selon GE, ce projet soutient l'objectif principal du gouvernement tchèque de diversifier les sources d'énergie en augmentant le gaz et les énergies renouvelables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30 % d'ici 2030, par rapport à 2005.







