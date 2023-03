GE: objectifs confirmés lors de la journée investisseurs information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 14:36

(CercleFinance.com) - GE a confirmé ce jeudi ses objectifs annuels en préambule d'une journée d'investisseurs devant se tenir sur son site de Cincinnati (Ohio).



Le groupe industriel américain déclare toujours s'attendre à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 10% cette année, ainsi qu'un bénéfice par action (BPA) ajusté de 1,60 à deux dollars et un flux de trésorerie libre de 3,4 à 4,2 milliards de dollars.



Dans le détail, sa branche aéronautique GE Aerospace devrait générer une croissance organique située entre 15% et 20% pour un résultat opérationnel de 5,3 à 5,7 milliards de dollars.



A plus long terme, le conglomérat s'attend à ce que la division fasse croître son chiffre d'affaires de 15% à 20% en données organiques tout en continuant à améliorer ses marges et son flux de trésorerie.



Pour ce qui concerne GE Vernova, sa branche de production d'énergies renouvelables et d'électricité, la croissance organique de l'activité est attendue entre 0% et 5% cette année, pour une perte opérationnelle anticipée entre 200 et 600 millions de dollars.



Sur le long terme, sa croissance organique est toutefois attendue autour de 5% pour un taux de marge opérationnelle qui devrait se situer entre 15% et 20%.



GE précise qu'il prévoit de scinder ses deux activités au début de l'année 2024.



Suite à cette présentation, l'action GE progressait de plus de 2% jeudi matin en cotations avant-Bourse à Wall Street.