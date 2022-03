Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: objectifs annuels confirmés information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 13:54









(CercleFinance.com) - GE a confirmé jeudi ses objectifs pour l'exercice en cours, à l'occasion d'une journée d'investisseurs organisée sur son site de moteurs pour avions de Greenville (Caroline du Sud).



En préambule de la réunion, le groupe industriel américain a réaffirmé son intention de dégager un flux de trésorerie disponible ('free cash flow') entre 5,5 et 6,5 milliards de dollars cette année, puis de sept milliards de dollars en 2023.



Dans son communiqué, GE réitère son ambition stratégique de poursuivre son innovation tout en générant une 'croissance rentable'.



'Nous gérons de mieux en mieux les activités de GE, ce qui permet de créer de la valeur pour les actionnaires, à la fois pour aujourd'hui mais également pour demain', a souligné son PDG, Lawrence Culp.



Le groupe explique que le renforcement de son bilan devrait par ailleurs lui permettre de déployer du capital en vue d'investir dans sa croissance.



Suite à ces commentaires, l'action GE évoluait peu (-0,8%) jeudi à Wall Street en cotations avant-Bourse.





