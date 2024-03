Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: objectifs à horizon 2025 et 2028 fixés chez GE Vernova information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 16:25









(CercleFinance.com) - GE Vernova prévoit de générer une croissance organique de l'ordre de 5% et un flux de trésorerie disponible de 1,2 à 1,8 milliard de dollars l'an prochain, a annoncé la filiale énergétique de GE ce mercredi.



Ces prévisions pour 2025 ont été diffusées dans un communiqué publié en amont de sa première journée investisseurs, qui se tient aujourd'hui à New York.



Pour ce qui concerne l'exercice 2024, Vernova dit viser un 'cash flow' libre compris entre 700 millions et 1,1 milliard de dollars, pour un chiffre d'affaires attendu entre 34 et 35 milliards de dollars.



Le groupe américain explique qu'il entend profiter de la transition énergétiques et de la décarbonation de l'économie afin d'accroître sa marge opérationnelle dans les années qui viennent.



Sa marge d'Ebitda ajustée, attendue un peu au-dessus de 5% cette année, devrait ainsi s'approcher de la barre des 10% l'an prochain avant de l'atteindre en 2028, selon les prévisions fournies aujourd'hui.



GE Vernova doit faire son entrée en Bourse en tant que société indépendante le 2 avril prochain, avec une première cotation officielle à la Bourse de New York.



A la suite de cette scission, les actions du conglomérat industriel GE seront automatiquement transformés en titres GE Aerospace, la société restante dédiée aux activités aérospatiales.



Suite à ces annonces, l'action GE cotée à Wall Street progressait de 1,2% mercredi matin, surperformance un indice S&P 500 en hausse de seulement 0,5%.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -1.35% GENERAL ELECTRIC NYSE +1.04%