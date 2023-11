Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: O2 Power commande 36 éoliennes en Inde information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 16:22









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé aujourd'hui une commande d'O2 Power Private Limited portant sur la fourniture, l'installation et la mise en service de 36 unités d'éoliennes terrestres 2.7-132 destinées à équiper des projets éoliens d'un total de 97 MW dans la région indienne du Maharashtra.



L'accord permettra la fourniture d'énergie renouvelable à diverses industries et établissements commerciaux en Inde et contribuera à l'objectif de l'Inde de 500 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030.



Le parc éolien devrait être mis en service de manière progressive, avec une mise en service complète au début de l'année civile 2025.







Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +1.85% GENERAL ELECTRIC NYSE +1.14%