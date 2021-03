Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : nouvelle usine de pales d'éoliennes au Royaume-Uni Cercle Finance • 11/03/2021 à 12:29









(CercleFinance.com) - GE a annoncé jeudi qu'il avait l'intention d'ouvrir au Royaume-Uni un nouveau site de production consacré aux pales d'éoliennes en mer afin de répondre à la forte demande du marché britannique. L'usine sera entièrement vouée à la fabrication de pales d'une longueur de 107 mètres, des composantes-clés pour ses turbines géantes Haliade-X, qui permettent à elles seules de répondre aux besoins en électricité de 16.000 foyers. Au moment de son entrée en production, prévue courant 2023, le site devrait créer 750 emplois directs et contribuer à la création de 1500 emplois indirects dans la région de Teesside, au nord de l'Angleterre.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -1.41% GENERAL ELECTRIC NYSE -5.29%