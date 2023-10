Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: nouvelle solution modulaire pour le site de Johnsonville information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que la division Gas Power de GE Vernova a présenté 'LM6000VELOX', soit une solution destinée à être installée dans la centrale de 'Johnsonville Combustion Turbine Plant' gérée par la société Tennessee Valley Authority (TVA).



Selon GE, cette solution vise à réduire de jusqu'à 40 % les délais d'installation des turbines à gaz aérodérivées LM6000, permettant d'économiser jusqu'à 4 000 heures de main-d'oeuvre et de réduire les coûts d'installation.



Cette solution modulaire peut fournir 'un approvisionnement énergétique fiable, idéal pour apporter de la stabilité au réseau en cas de besoin' souligne GE qui ajoute que cette technologie permet de répondre plus rapidement à la demande d'énergie, en particulier pendant les pics de consommation et en complément de la production solaire les jours de faible ensoleillement.



Le LM6000VELOX sera installé à l'usine de Johnsonville d'ici la fin de l'année.







Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +2.94% GENERAL ELECTRIC NYSE +3.27%