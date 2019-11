Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : nouvelle directrice financière début 2020 Cercle Finance • 25/11/2019 à 13:18









(CercleFinance.com) - General Electric (GE) annonce la nomination comme prochaine directrice financière de Carolina Dybeck Happe, qui occupe actuellement un poste similaire chez le géant danois du transport maritime A.P. Moller-Maersk. Carolina Dybeck Happe prendra ses nouvelles fonctions au sein du conglomérat industriel américain au début de 2020, en remplacement de Jamie Miller qui quittera le groupe à l'issue d'une transition en douceur. Basée à Boston, Carolina Dybeck Happe dirigera l'organisation financière globale de GE et l'ensemble des activités financières, comme la comptabilité, la fiscalité, les relations investisseurs ou l'audit interne.

