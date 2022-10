Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GE: nommé Leader pour son logiciel APM information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 12:43

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé aujourd'hui qu'il a été nommé Leader pour la deuxième fois consécutive par le cabinet d'analyse indépendant Verdantix



La société a été reconnue comme leader du marché sur la base des capacités techniques et fonctionnelles de son logiciel APM, ainsi que de son élan stratégique sur le marché.



' La concurrence dans cet espace est en hausse, mais GE Digital s'est resolidifié comme un leader du marché ', a déclaré Kiran Darmasseelane, analyste industriel chez Verdantix.



GE Digital a reçu le meilleur score parmi tous les fournisseurs pour ses capacités fonctionnelles.



' Sa connaissance dans les secteurs du pétrole, du gaz et des services publics d'électricité, sa réussite dans la prise en charge de plus de 40 000 utilisateurs APM font de GE Digital l'un des choix les plus sûrs et les plus fiables pour les entreprises du secteur de l'énergie à la recherche d'un partenaire de transformation numérique à long terme ', a conclu Metcalfe.