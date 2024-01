Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: modernisation de quatre turbines à gaz au Koweït information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - GE annonce l'achèvement des travaux de modernisation de quatre turbines à gaz de classe 9F.03 de GE Vernova installées dans la centrale électrique à cycle combiné Sabiya de 2 GW.



Située à Al Jahra (soit à une cinquantaine de kilomètres de Koweït City) la centrale de Sabiya compte un total de six turbines à gaz 9F.03 de GE Vernova et trois turbines à vapeur D11: elle est la plus grande centrale électrique du Koweït.



GE précise que les améliorations s'inscrivent dans le cadre d'un programme plus large du ministère de l'électricité, de l'eau et des énergies renouvelables du Koweït visant à moderniser l'infrastructure de production d'électricité du pays.



Ce projet devrait augmenter la production globale de la centrale électrique jusqu'à 6,3 % et réduire le taux de chaleur jusqu'à 1,8 %, conduisant à une augmentation combinée de la production d'électricité pouvant atteindre 70 mégawatts (MW).



Les mises à niveau ont été réalisées dans le cadre d'un accord de service pluriannuel entre Alghanim International (la principale société d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction au Koweït) et GE Vernova.





