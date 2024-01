Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: mise en service de la centrale Topolobampo 3 au Mexique information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova a célébré aujourd'hui, avec Iberdrola Mexico, le démarrage de l'exploitation commerciale de la centrale électrique de Topolobampo III, dans l'État mexicain de Sinaloa, à proximité du gazoduc de Topolobampo.



Cette centrale de 766 MW, alimentée par des équipements à cycle combiné de classe H de GE, est une centrale électrique à cycle combiné qui vise à soutenir le réseau riche en énergies renouvelables du Mexique et à renforcer croissance renouvelable dans le pays.



Topolobampo III vise à répondre à la demande croissante en énergie de la population mexicaine, qui, selon l'analyse nationale de l'AIE, devrait atteindre plus de 150 millions d'habitants d'ici 2050, contre près de 127 millions aujourd'hui.





