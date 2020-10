Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : mise à jour sur la plate-forme Dolwin en mer du Nord Cercle Finance • 13/10/2020 à 14:29









(CercleFinance.com) - La division Grid Solutions de GE Renewable Energy annonce une remise à niveau de la plate-forme Dolwin, située en mer du Nord, après deux ans d'exploitation commerciale. DolWin3, une connexion qui approvisionne plus d'un million de foyers en énergie éolienne propre, vient en effet d'être raccordée au réseau de courant continu haute tension (HVDC). 'La connexion au réseau offshore DolWin3 transfère l'énergie de la production éolienne en mer du Nord vers le réseau allemand depuis le troisième trimestre de 2018. Les mises à jour qui ont récemment été testées et certifiées nous donnent l'assurance que notre connexion au réseau sera toujours stable et fiable à l'avenir, alors que nous nous dirigeons vers nos objectifs ultimes en matière d'énergie renouvelable à l'avenir ', a déclaré Marco Kuijpers, directeur des grands projets offshore de TenneT, l'entreprise gestionnaire du réseau public de transport d'électricité des Pays-Bas .

